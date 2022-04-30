«Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на 7-й матч финала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 7-й матч финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.53.

Крикунов оценил шансы «Металлурга» и ЦСКА в седьмом матче.

«ЦСКА не просто победил в шестом матче, он победил дома. То есть не дал «Магнитке» победить в гостях, что у уральцев в нынешнем сезоне получалось на удивление замечательно. ЦСКА перегнул и переломил неудачное течение серии, когда после трёх подряд поражений победил дважды, отыграв два из трёх «матчболов», которые были у магнитогорцев.



В седьмом матче вроде всё будет на стороне ЦСКА. Потому что «Магнитка» в этом плей-офф дома играет гораздо хуже, чем на выезде и, скажем, в финале уже проиграла два матча из трёх. ЦСКА теперь в игровом тонусе и в «струе» — он понял, как надо побеждать такую «Магнитку». А вот «Магнитка», в свою очередь, так и не поняла, как играть против загнанного в угол ЦСКА.



То есть получается так, что в седьмом матче всё будет за армейцев. И стратегия, и статистика, и игровой тонус, и настроение в раздевалках. И именно это внушает большие подозрения в конечной победе ЦСКА. Потому что когда всё на твоей стороне, заканчивается это, как правило, совсем не тем, что ожидаешь.

Майоров считает, что поведение Фёдорова может помешать ЦСКА в седьмом матче.

Но при этом я не собираюсь отходить от своей генеральной линии, которую обозначил ещё в самом первом финальном прогнозе. Правда, тогда я накаркивал армейцам куда более простую победу. Простой не получилось, более того, даже пришлось постоять на краю пропасти и помучиться. Стоят там армейцы до сих пор и будут стоять до самого конца седьмого матча, как бы он ни завершился.



Седьмой финальный матч – это вообще отдельная песня, никаким подсчётам не подчиняющаяся. Побеждает в нём, как правило, тот, кто открывает счёт. Причём весьма часто это оказывается единственной шайбой. А бывает, что не оказывается и вслед за первой, на контратаках, в одни и те же ворота последовательно залетает «полная авоська». Как будет на этот раз – увидим.

Я же надеюсь, что и первую шайбу, и по возможности все остальные залетят в ворота Васи Кошечкина, который решил живым из хоккея не уходить. А ЦСКА победит. И Сергею Фёдорову будет счастье…»

Третьяк поделился ожиданиями от седьмого матча «Металлург» — ЦСКА.



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