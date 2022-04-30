«Динамо» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч 27-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Урал».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 2.10.

Почему «Динамо» легко обыграет «Урал» в матче чемпионата России?

«Очередной тур РПЛ открывается в Москве, где на «ВТБ-Арене» «Динамо» будет принимать «Урал». Динамовцы, проиграв ЦСКА, практически выбыли из борьбы за чемпионство. Да и вся эта погоня была, скорее, эфемерной. Динамовцам сейчас важно удержать второе место, и это будет отличным результатом для команды Сандро Шварца.



«Урал» — соперник непростой, но вполне удобный для «Динамо». Вообще, по весне динамовцы выглядят неубедительно, но дома играют вполне прилично. И сейчас вопрос уже не о качестве игры, а о результате. За плохой игрой должна идти хорошая. И я надеюсь, что динамовцы не разочаруют своих болельщиков в одной из последних домашних игр сезона.



Чистая победа «Динамо» оценивается за 1.62, что само по себе неплохо. Но я бы рассмотрел победу «Динамо» с форой (-1). Это для тех, кто любит коэффициент пожирнее. В случае победы в один мяч здесь будет расход. Вполне допускаю, что динамовцы победят в два мяча. Коэффициент хороший — 2.10».

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