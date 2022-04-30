«Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз Дарьи Мироновой на седьмой матч финала плей-офф КХЛ

Телеведущая Дарья Миронова, освещающая события хоккея, сделала прогноз на заключительный матч финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг – ЦСКА.

Ставка: победа одной из команд и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.63.

Крикунов оценил шансы «Металлурга» и ЦСКА в седьмом матче.

«Интереснейшая серия, суперский финал, сплошной хоккей и один Кубок Гагарина. Как выразился Фёдоров, выиграет команда, которая правильно расставит приоритеты на игру, услышит тренеров, тренеры донесут до игроков, лучше отдохнёт, восстановится и т.д. И всё это нужно сделать за сутки!

Обе команды снова много бросали и не меньше блокировали. Армейцы, как мне показалось, были лучшей версией себя в перехватах шайбы, но не обходилось без провалов в обороне и сольных проходов игроков «Металлурга». Опять!



Уже всё ясно, заметно, изучено, можно лишь восхищаться характерами этих команд и их встречами. «Металлург» совершил переворот в серии с «Авангардом», отыгравшись с 0-2. ЦСКА после продолжительного раунда со СКА сумел достать из себя невероятный настрой и вытащить серию с 1-3. Оба вратаря показали свои топовые качества и давали слабину. Удивительно, что теперь, когда лично я вижу изменения в игре Федотова, прежде всего вернулся кураж, эксперты навешивают на вратаря ЦСКА массу критики. Были и крутые сейвы, и неаккуратные отскоки. Оба гиганта действуют по обстоятельствам и по силам.

Майоров считает, что поведение Фёдорова может помешать ЦСКА в седьмом матче.

Чибисов, который не мог забить 1,5 раунда, ещё раз доказал, что отличиться в этом матче может каждый и в любой момент.



Слишком много внимания оказали Светлакову, хотя вряд ли второе удаление было.



ЦСКА – команда, которая строилась годами. В том числе вспомните и тот самый финал с «Магниткой» в 2015-2016 годах под руководством Квартальнова. Многие упрекали армейцев в том, что они сыграли пресно, Воробьёв переиграл коллегу по-тренерски. Фёдоров уже тогда внимательно наблюдал за построением команды, системы и оппонентом из верхней ложи, рядом с ветеранами ЦСКА. И сейчас в стане москвичей есть кубковые бойцы, игроки, тренеры, персонал клуба, которые уже не раз это проходили. А «Металлург» всё-таки силён индивидуально. Большой вопрос составов на матч.



Самое важное хоккейное событие года, мечта – седьмая игра. При любом самочувствии Попов и Дальбек захотят быть в составе, но определённо нужна и сила на льду. «Металлург» даже после победы перетасовал сочетания и сделал корректировки, то же самое ожидаю и перед следующим матчем.



Невзирая на счёт, мы наблюдаем очень классную серию, качественные моменты, искренние эмоции и лучший хоккей сезона. Остановлюсь на победе одной из команд и тотал меньше 6.5 шайбы».

Третьяк поделился ожиданиями от седьмого матча «Металлург» — ЦСКА.



Где покажут 7-й матч серии «Металлург» — ЦСКА?



Игрок «Металлурга» Чибисов раскритиковал судейство в финале КХЛ.