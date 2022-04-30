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«Металлург» — ЦСКА: ставка Павла Лысенкова на решающий матч Кубка Гагарина

«Металлург» — ЦСКА: ставка Павла Лысенкова на решающий матч Кубка Гагарина
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 7-й матч финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Металлург» Мг и ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 4 шайб за 2.42.

Крикунов оценил шансы «Металлурга» и ЦСКА в седьмом матче.

«Давайте обсудим седьмой матч финала Кубка Гагарина, в котором магнитогорский «Металлург» будет принимать ЦСКА. Это главная игра года.

Кто выиграет, сказать трудно. Это будет очень непредсказуемая игра. «Магнитка» вела в серии 3-1, но ЦСКА выиграл два матча подряд, поэтому уверенность на стороне армейцев. Но при этом «Металлург» играет дома, «Магнитка» хороша в атаке.

Думаю, что в данном матче будет мало заброшенных шайб, потому что никто не захочет играть в бразильский хоккей и раскрываться. Я беру тотал меньше 4 за коэффициент 2.42. Жду низовой хоккей.

Не пропустите эту игру! Играют две классные команды, приятно видеть, что они довели дело до седьмого матча».

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Где покажут 7-й матч серии «Металлург» — ЦСКА?

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«Металлург» — ЦСКА, 7-й матч. Пожалуй, идеальный финал Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА, 7-й матч. Пожалуй, идеальный финал Кубка Гагарина
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