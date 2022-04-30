«Краснодар» — «Ростов»: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов».

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.98.

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«Южное дерби, ставшее уже достаточно принципиальным, это интересно. Да, все мы знаем, какие проблемы испытывает «Краснодар», сколько человек покинуло «Ростов», но встреча всё равно может получиться интригующей. Карпина признали лучшим тренером месяца, у «Ростова» великолепные результаты. У «Краснодара» не всё так здорово, но даже в игре с «Зенитом» на каком-то отрезке команда так прибавила, что могла сравнять счёт. Мастерства и опыта этому «Краснодару» не хватает, но есть желание, характер.



Я всё-таки отталкивался бы от «Ростова» в этом матче. На фоне «Краснодара» его состав выглядит опытным. Есть Полоз, Байрамян, Комличенко, Глебов не первый год в составе, Осипенко в сборную привлекался. В воротах Песьяков, который уже лет 10 на высоком уровне играет. У «Краснодара» совсем уж молодые ребята. Идёт у «Ростова» игра в атаке, много забивают. Думаю, эта игра исключением не станет. И в лучшие времена краснодарцы сзади не отличались надёжностью, сейчас тем более.



Выберу ставку — «Ростов» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча. Может быть и победа гостей — 2:0, 2:1, но и вариант с ничьей 1:1 один из самых вероятных».

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