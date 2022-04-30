«Зенит» — «Локомотив»: ставка Константина Генича на встречу 27-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (+2) за 1.65.

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«Зенит» будет выходить на матч с «Локомотивом», зная, как сыграет московское «Динамо». И если динамовцы уступят «Уралу», то для «Зенита» этот матч может стать чемпионским. Если же нет, то чемпионским будет матч следующего тура, тоже домашний, с «Химками». Думаю, что не на этой неделе «Зенит» станет чемпионом, а на следующей. Но то, что он станет чемпионом, для всех давно понятно.



«Зенит» — явный фаворит в противостоянии с «Локомотивом». Коэффициент на «Зенит» всего 1.25. Честно говоря, за всю историю РПЛ не помню, чтобы в этом противостоянии так однозначно «Зенит» шёл фаворитом. Да, «Зенит» дома играет убедительно, ярко. Опять придёт много народа на трибуны. Но «Локомотив», хоть его и заслуженно критикуют, бой даёт практически всем. Была провальная игра с «Ростовом», но с «Сочи» неплохо сыграли, «Нижний» обыграли. Исполнители у «Локомотива» есть.



Честно говоря, такой разброс в линии я не совсем поддерживаю. «Локомотив» может упереться. Он может проиграть, но вряд ли проиграет крупно. Да, была история с 6:1 в чемпионском матче «Зенита» и известный крик комментатора: «Зенит»! «Зенит»! «Зенит»! Но сейчас, думаю, менее результативная игра получится. И вряд ли «Локомотив» крупно уступит. Взял бы «Локомотив» с форой (+2) за 1.65. Можно рассмотреть и с форой (+1.5), но слишком рискованно».

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