«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на центральный матч 27-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив».

Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 2.45.

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«Четыре игры осталось до окончания чемпионата. Своим поражением от ЦСКА «Динамо» подарило чемпионство «Зениту». Шесть очков за четыре тура уже не отыграть.



Поэтому ничто не помешает «Зениту» показать дома яркую и интересную игру. Вообще, этот клуб дома играет гораздо лучше, чем на выезде. Думаю, будет очень интересно.



«Локомотив» тоже сейчас играет ярко. Команда не ставит «автобус». Не скажу, что у «Локо» поставлена игра, зато есть хорошая линия атаки в лице Кухты, Керка, Изидора, Жемалетдинова – это индивидуально сильные футболисты, которые неплохо между собой взаимодействуют и забивают почти в каждой игре.



К тому же «Зенит« дома забивает сам и позволяет забивать другим. «Обе забьют» здесь даже не обсуждается, эта ставка на 99% сыграет.



Мне здесь видится счёт 3:1 или 4:1. Но я подстрахуюсь и поставлю на П1 и ОЗ. Думаю, что нас ожидает очень интересная и яркая игра».

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