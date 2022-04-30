«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Зенит» – «Локомотив».

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.70.

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«Нынешний «Локомотив» — загадочная команда. Результаты вроде бы не самые плохие, несмотря на постоянные изменения в руководстве, управлении клубом, тренерском коллективе. Но запаса прочности не видно. Были и хорошие матчи в последнее время, и провальные, как в Ростове.



Думаю, в этом матче нужно ставить на голы. Этот «Локомотив» не закрывается, да и не может это сделать. Качество игры в обороне — откровенно низкое. В каждой встрече «Локомотив» пропускает, часто и не по одному мячу. От «Нижнего Новгорода» получили, когда играли в большинстве. А тут «Зенит» с мощнейшей атакой, великолепными легионерами, тем более играющий на своём поле. Выстоять оборона «Локомотива» точно не сумеет. Но при этом забить железнодорожники могут. Там Изидор здорово выглядит, есть Жемалетдинов, только что сделавший дубль. Есть кем атаковать и создавать моменты. Оборона «Зенита» не выглядит непроходимой. Даже в матче с «Краснодаром» это все заметили.



Так что просто поставлю на тотал больше 3 мячей. Хорошее поле, много болельщиков, команды, настроенные на атакующий футбол. Голы будут. Уверен в ставке на 9 из 10».

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