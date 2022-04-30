«Атлетик» Бильбао – «Атлетико» М: прогноз Эдуарда Мора на матч 34-го тура Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Атлетик» Бильбао – «Атлетико» Мадрид.

Ставка 1: тотал меньше 2 мячей за 2.03.

Ставка 2: тотал больше 5.5 жёлтой карточки за 1.90.

«Безусловно, между этими командами всегда очень напряжённые игры. «Бильбао» умеет играть дома против сильных соперников. Статистика последних личных встреч говорит о явном преимуществе как раз на стороне «Атлетика».

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«Бильбао» борется за еврокубки, а «Атлетико» — за попадание в Лигу чемпионов. При этом Симеоне отделяет всего два очка от второго места, то есть «матрасники» ещё и могут завоевать серебряные медали.



У «Атлетико» проблема в том, что главный креативщик Феликс получил травму и до конца сезона уже не сыграет. А без него моменты и голы даются с большим трудом. Вот и в последней игре было доминирование против «Гранады», много угловых. Но без Феликса создавать моменты просто не получалось.



Будет очень боевая и напряжённая игра с небольшим количеством голов и большим количеством борьбы, нарушений. Как это обычно между ними и происходит. Ставлю на ТМ 2 мячей. А также на ТБ 5.5 жёлтой карточки».

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