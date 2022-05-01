«Спартак» — «Крылья Советов»: букмекеры оценили шансы в матче чемпионата России

1 мая состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Начало игры — в 14:00 мск.

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Эксперты считают фаворитами хозяев: ставки на победу «Спартака» идут коэффициентом 2.11. Успех самарцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.68.



Аналитики думают, что матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88, а на назначение пенальти — за 2.35.

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