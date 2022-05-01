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«Ахмат» — ЦСКА: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча РПЛ, какой канал показывает

«Ахмат» — ЦСКА: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча РПЛ, какой канал показывает
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Сегодня, 1 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск.

Почему ЦСКА снова выиграет в Грозном?

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на канале «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.48.

При этом аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

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