Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн, трансляция, прямой эфир, по какому каналу

«Спартак» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн, трансляция, прямой эфир, по какому каналу
Комментарии

Сегодня, 1 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева с коэффициентом 3.60.

Посмотреть трансляцию встречи в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер».

Эксперты считают фаворитами хозяев: ставки на победу «Спартака» идут коэффициентом 2.11. Успех самарцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Аналитики думают, что матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88, а на назначение пенальти — за 2.35.

«Спартак» — «Крылья»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Олег Романцев высказался о частых жалобах «Спартака» на судейство.

Защитник «Крыльев» Солдатенков: хочется отдать должок «Спартаку».

Роман Широков сравнил популярность «Спартака» и «Зенита».

«Спартак» — «Крылья Советов». Зиньковский и Пиняев поддержат Валерия Карпина «Спартак» — «Крылья Советов». Зиньковский и Пиняев поддержат Валерия Карпина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022