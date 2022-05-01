«Спартак» — «Крылья Советов»: смотреть онлайн, трансляция, прямой эфир, по какому каналу

Сегодня, 1 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

«Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева с коэффициентом 3.60.

Посмотреть трансляцию встречи в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер».

Эксперты считают фаворитами хозяев: ставки на победу «Спартака» идут коэффициентом 2.11. Успех самарцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.68.



Аналитики думают, что матч РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88, а на назначение пенальти — за 2.35.

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