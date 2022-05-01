«Химки» — «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча 1 мая, какой канал покажет

Сегодня, 1 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Уфа». Начало игры запланировано на 16:30 мск.
Зелимхан Бакаев сказал, что не может смотреть на таблицу РПЛ.
Прямую трансляцию встречу можно посмотреть на канале «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.34.
При этом аналитики считают, что матч РПЛ «Химки» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.
Генич — Дзюбе: теперь я понимаю, почему тебя ненавидят болельщики.
Прогноз на матч «Химки» — «Уфа» с коэффициентом 2.55.
Губерниев посоветовал «Рубину» побыстрее уволить Слуцкого.
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