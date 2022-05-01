«Химки» — «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча 1 мая, какой канал покажет

Сегодня, 1 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Уфа». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

Зелимхан Бакаев сказал, что не может смотреть на таблицу РПЛ.

Прямую трансляцию встречу можно посмотреть на канале «Матч Премьер».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.34.



При этом аналитики считают, что матч РПЛ «Химки» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

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Прогноз на матч «Химки» — «Уфа» с коэффициентом 2.55.



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