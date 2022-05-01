Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Химки» — «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча 1 мая, какой канал покажет

«Химки» — «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча 1 мая, какой канал покажет
Комментарии

Сегодня, 1 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Уфа». Начало игры запланировано на 16:30 мск.

Зелимхан Бакаев сказал, что не может смотреть на таблицу РПЛ.

Прямую трансляцию встречу можно посмотреть на канале «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.34.

При этом аналитики считают, что матч РПЛ «Химки» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Генич — Дзюбе: теперь я понимаю, почему тебя ненавидят болельщики.

Прогноз на матч «Химки» — «Уфа» с коэффициентом 2.55.

Губерниев посоветовал «Рубину» побыстрее уволить Слуцкого.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022