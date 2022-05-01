Россия — Беларусь: смотреть в прямом эфире товарищеский хоккейный матч в Туле, прогнозы

Сегодня, 1 мая, состоится первый выставочный хоккейный матч в Туле между сборными России и Беларуси. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

СКА объявил об уходе пяти легионеров.

Прямую трансляцию игры будет показывать в прямом эфире канал «Матч! Игра».

Эксперты считают явными фаворитами россиян. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.21, успех сборной Беларуси оценён аналитиками в 9.40.



При этом аналитики уверены, что матч в Туле будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.75. Ничья по итогам 60 минут доступна за 7.00.



Заключить пари на гол в первую минуту можно с коэффициентом 11.50, вероятность послематчевой серии буллитов оценивается в 12.50.

Вячеслав Быков заявил, что поступок Попова «присущ русскому духу».

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с очередным чемпионством.

Президент КХЛ Морозов выступил против ужесточения лимита на легионеров.