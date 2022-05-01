«Ахмат» — ЦСКА: эксперты оценили шансы армейцев вернуться в топ-3 РПЛ

Сегодня, 1 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск.

Почему ЦСКА снова выиграет в Грозном?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41, что приблизительно равно 42% вероятности. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.10 (32%). Ставки на ничью принимаются за 3.48.



При этом аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Ахмат» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

На данный момент подопечные Алексея Березуцкого располагаются на четвёртой позиции. Отставание от «Сочи», который провёл на одну игру больше, составляет два очка.

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