«Спартак» – «Крылья Советов»: прогноз Эдуарда Мора на матч Российской Премьер-Лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов».
Генич рассказал, что Дзюба добавил его в чёрный список после поражения в споре.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.14.
«Всего четыре тура осталось до конца, и так сложилось, что «Спартак» находится всего в трёх очках от зоны стыковых матчей. Москвичам надо одержать победу в этой игре, чтобы не было ненужного давления – необходимо обезопасить себя от борьбы за выживание в год столетия клуба. На этот матч приглашены ветераны, будет чествование перед игрой, что накладывает дополнительную ответственность на команду.
«Крылья Советов» — команда, которая умеет играть в футбол, пытается разнообразно атаковать. Думаю, что «Крылья» постараются не отдать мяч «Спартаку», не играть откровенно вторым номером. Самарцы идут на седьмом месте, им терять абсолютно нечего, поэтому они могут играть в свою игру.
«Спартак» будет стараться играть агрессивно, мы увидим открытую игру. Думаю, что будет много жёлтых карточек, много угловых. Результат может быть непредсказуемым, но в одном я чётко уверен – голов будет много. Мой прогноз – тотал больше 2.5 мяча».
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