«Эвертон» – «Челси»: ставка Эдуарда Мора на матч 35-го тура АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» – «Челси».

Почему «Челси» ждут большие проблемы в матче с «Эвертоном»?

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.96.

«Предстоит интереснейшая игра. У «Эвертона» очень сильный состав с высокими зарплатами, но команда идёт на 18-м месте, рискует вылететь из АПЛ. У команды тяжёлый отрезок не в плане графика, а в плане соперников. Последние игры против «Манчестера», «Лестера» и «Ливерпуля»: победа, ничья и поражение. Команда может сыграть как угодно, непредсказуемо.



У «Челси» вернулись в строй травмированные, обойма уже довольно велика. Но очень плотный график. Среди недели команда играла против «МЮ», где была гораздо ближе к победе, но добыла только ничью.



То есть у «Эвертона» была целая неделя на подготовку, а у «Челси» — всего два дня. С другой стороны, скамейка у лондонцев длиннее.



Эмоциональный момент матча – это, конечно же, Фрэнк Лэмпард, легенда «Челси» против своей бывшей команды. Он добавит дикого ажиотажа к этой игре.



«Челси» выглядит фаворитом, но при этом у команды нет таких задач в чемпионате: она вряд ли опустится ниже третьего места, точно не выпадет из Лиги чемпионов. При этом мотивация довольно сильных игроков «Эвертона» будет зашкаливать. Поэтому возможно все что угодно.



Я жду очень интересный и яркий матч. Ставлю на ТБ 2.5 мяча».

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