«Эвертон» – «Челси»: ставка Эдуарда Мора на матч 35-го тура АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» – «Челси».
Почему «Челси» ждут большие проблемы в матче с «Эвертоном»?
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.96.
«Предстоит интереснейшая игра. У «Эвертона» очень сильный состав с высокими зарплатами, но команда идёт на 18-м месте, рискует вылететь из АПЛ. У команды тяжёлый отрезок не в плане графика, а в плане соперников. Последние игры против «Манчестера», «Лестера» и «Ливерпуля»: победа, ничья и поражение. Команда может сыграть как угодно, непредсказуемо.
У «Челси» вернулись в строй травмированные, обойма уже довольно велика. Но очень плотный график. Среди недели команда играла против «МЮ», где была гораздо ближе к победе, но добыла только ничью.
То есть у «Эвертона» была целая неделя на подготовку, а у «Челси» — всего два дня. С другой стороны, скамейка у лондонцев длиннее.
Эмоциональный момент матча – это, конечно же, Фрэнк Лэмпард, легенда «Челси» против своей бывшей команды. Он добавит дикого ажиотажа к этой игре.
«Челси» выглядит фаворитом, но при этом у команды нет таких задач в чемпионате: она вряд ли опустится ниже третьего места, точно не выпадет из Лиги чемпионов. При этом мотивация довольно сильных игроков «Эвертона» будет зашкаливать. Поэтому возможно все что угодно.
Я жду очень интересный и яркий матч. Ставлю на ТБ 2.5 мяча».
Ибрагимович: я был слишком хорош для МЛС.
Абрамович потребовал у новых владельцев «Челси» ещё £ 500 млн.
Президент УЕФА: российские спортсмены не должны страдать.
Ждать отмены санкций, сменить прописку или дома сидеть? Три пути российского футбола.
- 1 мая 2022
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:00
- 30 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:34
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 29 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00