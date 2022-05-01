«Ахмат» – ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев поделился прогнозом на матч чемпионата России «Ахмат» – ЦСКА.

Почему ЦСКА снова выиграет в Грозном?

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.63.

«Ахмат» идёт девятым, а ЦСКА — третий. В предыдущем туре у «Ахмата» была битва в Сочи, в которой грозненцы гордо проиграли 2:3. ЦСКА же выиграл у «Динамо» 1:0. Многие из вас видели этот матч, комментариев у меня особых тут нет. Я буду отталкиваться от «Ахмата». Три поражения подряд у команды из Грозного, а в весенней части сезона у «Ахмата» одна победа, две ничьи и пять поражений. В семи матчах подряд побед нет.



Да, ЦСКА в шести из семи матчей в Грозном победил. В первом круге выиграл 2:0. А в прошлом сезоне в Грозном выиграл 3:0 и в Москве 2:0. Вроде бы всё в пользу ЦСКА, ещё скажу, что в шести последних матчах в Грозном одна команда не забивала. Статистика против грозненцев, но давайте посмотрим на стимул, который особенно важен для каждой команды в конце чемпионата. ЦСКА идёт на четвёртом месте, ему важно не дать опередить себя футболистам «Сочи». Пока сочинцы впереди, но провели на одну игру больше. С другой стороны, можно попытаться догнать московское «Динамо», но до него пять очков. Вот такой стимул.



Какой стимул у «Ахмата»? Очень большое желание у футболистов не только реабилитироваться, но и обезопаситься. У «Ахмата» остались матчи с «Нижним Новгородом», «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Это такие матчи, где можно потерять очки. Поэтому грозненцам нужно при своих болельщиках набирать баллы сейчас.



Если брать домашние матчи «Ахмата», то по этому показателю команда идёт на шестом месте. Интересно, что у грозненцев нет ни одной ничьей при семи победах и шести поражениях. Думаю, что стимул велик у хозяев. Добавлю к этому, что очень серьёзные потери у ЦСКА. Марио Фернандес дисквалифицирован, а мы знаем, что у ЦСКА бывают проблемы без этого игрока. Мне кажется, что «Ахмат» не проиграет».

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