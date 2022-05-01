«Вест Хэм» — «Арсенал»: ставка Ильи Казакова на матч 35-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Вест Хэм» — «Арсенал».
Ставка 1: победа «Арсенала» за 1.80.
Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.
«В первом круге команды показали не самую яркую игру. Сейчас встречаются клубы, один из которых потерпел домашнее поражение от «Айнтрахта» в полуфинале Лиги Европы.
«Вест Хэм» — «Арсенал»: самое предсказуемое лондонское дерби.
А другая команда всю неделю готовилась к этой встрече. У неё был полноценный цикл после статусной и красивой победы над «Манчестер Юнайтед». Ещё был успех в игре с «Челси».
Сейчас команда Артеты переживает подъём. Про «Вест Хэм» так сказать нельзя. Верховые и низовые матчи между этими соперниками поделились поровну.
Чаще всего команды расходились миром, а средняя результативность была достаточно высокой – около трёх голов. Поэтому предположу, что в этом матче надо ставить на тотал больше 2.5 мяча. Я думаю, что эта тенденция сохранится. «Вест Хэму» будет не хватать функциональной свежести. Также я уверен, что «Арсенал» победит, а мы увидим россыпь голов».
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