«Арсенал» — «Нижний Новгород»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

2 мая состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск.
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Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу туляков предлагается с коэффициентом 2.53. Успех нижегородцев оценён в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.32.
Аналитики убеждены, что матч РПЛ «Арсенал» — «Нижний Новгород» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62.
Если забьют футболисты «Арсенала», сыграет коэффициент 1.35. Гол «Нижнего Новгорода» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.
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