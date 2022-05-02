«Арсенал» — «Нижний Новгород»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

2 мая состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 19:00 мск.

Джикия сказал, что не обиделся на Карпина за слова об игре «Спартака».

Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу туляков предлагается с коэффициентом 2.53. Успех нижегородцев оценён в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.32.



Аналитики убеждены, что матч РПЛ «Арсенал» — «Нижний Новгород» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62.

Если забьют футболисты «Арсенала», сыграет коэффициент 1.35. Гол «Нижнего Новгорода» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Почему «Нижний Новгород» обыграет «Арсенал» в Туле?

Пономарёв предложил лишить зарплаты игроков ЦСКА за поражение в Грозном.

Газизов: «Уфа» прекратит существование, если вылетит в ФНЛ.

Мостовой: Ваноли радовался победе над «Крыльями», будто выиграл Кубок России.