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«Арсенал» — «Нижний Новгород»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Арсенал» — «Нижний Новгород»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» Тула – «Нижний Новгород» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Арсенала» за 2.50.

«Матч в Туле закроет расписание 27-го тура Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» будет принимать «Нижний Новгород». Важнейшая игра, хотя тут неважных игр не осталось в чемпионате. Для «Арсенала» — всё или ничего.

Где покажут матч «Арсенал» — «Нижний Новгород».

Игра с командой, которая абсолютно по зубам «Арсеналу». Играют дома. Тут все варианты надо подключать. Все в бой, все бороться, биться, бодаться. Неважно как. Заковырять гол, чтобы он запрыгал, залез туда — в ворота. По турнирной таблице всё прекрасно понятно.

Да, «Нижний» умеет играть от обороны, хорошо организован, но «Арсенал» в ситуации «всё или ничего», как я сказал. Поэтому здесь я верю в поддержку тульских болельщиков, верю в то, что команда Божовича именно на эту игру соберётся и не без доли везения одержит домашнюю победу. Тогда борьба за выживание заиграет новыми красками для тульского «Арсенала», — сказал Генич.

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