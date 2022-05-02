Онс Жабер — Белинда Бенчич: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Мадриде

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Мадриде Онс Жабер — Белинда Бенчич.



Ставка: победа Бенчич за 1.81.



«В последнее время Жабер не похожа сама на себя. Представительница Туниса всегда была той теннисисткой, которая умела подавлять негативные эмоции и справляться с трудностями. На данный момент ничего подобного и близко нет. Онс слишком эмоционально реагирует на ошибки, тем самым ещё больше нервничает и дарит соперницам лёгкие очки. Жабер ругается на себя даже в тех ситуациях, когда побеждает. Поэтому в последних матчах тренер постоянно успокаивает Онс (с трибун).

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Если раньше Жабер больше применяла «слайсы», укорачивала и проводила головокружительные розыгрыши, то теперь чаще бьёт по мячу плоско. На своих геймах Онс всегда может положиться на мощную подачу. Представительница Туниса конкурентоспособна на всех типах покрытий.



Бенчич снова вернулась на высокий уровень. Несколько лет швейцарка была в поисках своей игры, так как пропустила много времени из-за проблем со здоровьем. Вернуть уверенность в собственных силах помогла победа на Олимпийских играх. Белинда прибавила во многих игровых аспектах, но по-прежнему испытывает проблемы со стабильностью, так как слишком часто проигрывает тем соперницам, которых обязана закрывать на классе.



Бенчич действует на корте исключительно в сверхагрессивной манере. Швейцарка старается доминировать в розыгрышах, поэтому часто рискует, особенно на приёме. Белинда уверенно орудует и форхендом, и бэкхендом. В арсенале теннисистки также есть неплохая подача. Большинство важных побед Бенчич одержала на харде.



Бенчич далеко не самая стабильная теннисистка, от неё трудно ожидать на корте чего-то конкретного. Но сейчас швейцарка на кураже. Белинда выиграла восемь поединков подряд (одна из побед была над Жабер). Онс расстраивает в последних матчах. Теннисистка уж слишком много допускает невынужденных ошибок, не контролирует свои эмоции и не всегда борется. Думаю, Бенчич снова обыграет Жабер», — сказал Перканюк.

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