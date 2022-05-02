«Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах – «РБ Лейпциг» в 32-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.89.
«У «Лейпцига» в последнее время очень сложное расписание, в котором главной задачей являются еврокубки, где команда играет достаточно хорошо. Думаю, что внимание команды было несколько отвлечено от чемпионата.
Прогноз на матч «Боруссия» М — «РБ Лейпциг» с коэффициентом 2.90.
Игра вряд ли будет закрытой, потому что команды не умеют так играть. Скорее всего, обе команды пойдут в атаку. Прежде всего от этого матча мы должны ждать забитых мячей, а не какого-то результата.
Мой прогноз — обе забьют и тотал больше 2.5 с хорошим коэффициентом 1.89. Мне кажется, что игра получится результативная», — сказал Андронов.
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