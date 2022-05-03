«Вильярреал» — «Ливерпуль»: букмекеры назвали фаворита ответного матча Лиги чемпионов

3 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск.
Где покажут матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»?
В первой игре подопечные Юргена Клоппа добились победы со счётом 2:0.
Эксперты считают явными фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.73. Успех испанцев оценён в 4.95. Ставки на ничью принимаются за 4.10.
Аналитики думают, что матч «Вильярреал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25.
Если забьют футболисты «Вильярреала», сыграет коэффициент 1.47. Гол в исполнении «Ливерпуля» оценён коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.
Почему «Ливерпуль» не позволит «Вильярреалу» оживить интригу во втором матче?
Юрий Сёмин: только моё возвращение способно прервать гегемонию «Зенита».
Президент УЕФА: с Суперлигой покончено.
«Спартак», задумайся! «Шальке», «Ювентус» и другие топ-клубы, вылетавшие во второй дивизион.
- 3 мая 2022
-
08:00
- 2 мая 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 1 мая 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:00
- 30 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30