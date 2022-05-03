«Вильярреал» — «Ливерпуль»: букмекеры назвали фаворита ответного матча Лиги чемпионов

3 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск.

Где покажут матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»?

В первой игре подопечные Юргена Клоппа добились победы со счётом 2:0.

Эксперты считают явными фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.73. Успех испанцев оценён в 4.95. Ставки на ничью принимаются за 4.10.



Аналитики думают, что матч «Вильярреал» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25.

Если забьют футболисты «Вильярреала», сыграет коэффициент 1.47. Гол в исполнении «Ливерпуля» оценён коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

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