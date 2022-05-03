Дарья Касаткина — Сара Соррибес-Тормо: прогноз Ярослава Перканюка на матч в Мадриде

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Мадриде Дарья Касаткина — Сара Соррибес-Тормо.



Ставка: победа Касаткиной за 1.89.



«В прошлом сезоне Касаткина снова вернулась на свой уровень. Теннисистка выиграла два титула, множество раз выступала в финальных стадиях и набрала большое количество рейтинговых очков. Правда, на крупных соревнованиях Дарья терпит провал за провалом, лишь изредка проходит начальные этапы. На данный момент россиянка занимает 23-ю строчку рейтинга WTA-тура. В этом сезоне Касаткина неплохо выступила на австралийских турнирах, но в последние месяцы чередует победы с поражениями.

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Касаткина частично изменила свою игру. Если раньше россиянка делала акцент на оборону, затягивала соперниц в затяжные обмены ударами и выжидала ошибок, то теперь всё чаще перехватывает инициативу и действует на корте первым номером. Дарья прибавила и на подаче. Теннисистке также удалось улучшить результаты на быстрых кортах.



Соррибес-Тормо способна навязать борьбу любой сопернице в туре. Испанка играет в глухой обороне, она может с лёгкостью выдерживать самые затяжные обмены ударами и практически не ошибаться. Сара посылает пустые мячи через сетку и провоцирует соперниц вкладываться в каждый удар. Все знают, как нужно играть против испанки, но обыграть её крайне непросто, особенно на тягучем грунте.

Соррибес-Тормо со скрипом держится в топ-50. Причина в том, что теннисистка провалила хардовые турниры, где предстояло защищать очки. Кроме этого, в последнее время испанка слишком часто чередует победы с поражениями.



Касаткина уверенно смотрится в Мадриде. Она много лет здесь тренировалась и знакома с местными кортами. Дарья любит играть против тягучих соперниц, так как она просчитывает комбинации, выжидает подходящих моментов для атаки и не рискует. Думаю, Касаткина победит в этом поединке. Кроме этого, ожидаю много брейков», — сказал Перканюк.

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