«Вильярреал» — «Ливерпуль»: ставка Артура Петросьяна на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ливерпуль».



Ставка: ТМ 0.5 в первые 30 минут за 2.00.



«Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. «Вильярреал» примет «Ливерпуль». На стадии 1/8 финала и 1/4 финала «Ливерпуль» побеждал в первых матчах с разницей в 2 мяча и в ответных играх, если не валял дурака, то ничего особенного на поле не проявлял. Один раз проиграл «Интеру», а в матче с «Бенфикой» пропустил три мяча.

Goal.com дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль».

В этот раз «Ливерпуль» первый матч выиграл со счётом 2:0, однако более серьёзно подойдёт к ответной игре. Об этом говорит и состав, который выставил Клопп на матч с «Ньюкаслом», где сыграл почти резервный состав и ключевые фигуры получили передышку.



Кроме того, все видели, что может сотворить «Вильярреал». Самый свежий пример был с «Баварией». Ранее не выстоял «Ювентус». Понятно, что Клоппу не хотелось бы повторить их участи.



Думаю, что настрой у «Ливерпуля» будет соответствующий, тем более что это уже полуфинал и на кону выход в финал Лиги чемпионов. Думаю, что красные будут играть в свою силу. Не будут переусердствовать, но и не позволят сопернику контролировать матч.



Понятно, что Эмери в ответной игре будет вынужден больше рисковать. Однако эти риски, скорее всего, испанцы отложат до второго тайма. Эмери также ротировал состав на матч с «Алавесом», который был проигран. В любом случае по составу остаются проблемы. Под вопросом участие Морено, может пропустить игру и Коклен. В любом случае рисковать придётся, но это будет после перерыва.



Поэтому первый матч будет похож на то, что мы видели в первой игре в Англии. Не много событий будет происходить. Первый вариант, который мне понравился, — это нет голов в первые 30 минут матча за 2.00. Также можно взять то, что «Ливерпуль» не проиграет в первом тайме при ТМ (1.5) за 1.80. Третий вариант — Х2 и ТМ (3.5). Думаю, что гости будут контролировать ход матча и доведут дело до победы и поездки в Париж на финал», — сказал Петросьян.



Где покажут матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»?



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