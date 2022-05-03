Букмекеры оценили шансы «Манчестер Юнайтед» выйти в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брентфорд» (3:0) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии, сохранив теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Рио Фердинанд заявил, что без Роналду «МЮ» боролся бы за выживание в АПЛ.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» гарантировали себе попадание в топ-4. На третьем месте находится «Челси» с 66 очками. «Арсенал» набрал 63 балла, «Тоттенхэм» — 61. Все эти команды провели по 34 встречи.

Шестое место занимает «Манчестер Юнайтед», у которого 58 баллов за 36 игр. Все остальные клубы потеряли шансы на попадание в зону Лиги чемпионов.

Букмекеры не сомневаются, что в четвёрку сильнейших попадёт «Челси». Ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 1.01. Фаворитом в борьбе за ещё одну путёвку считается «Арсенал» (1.42).

Ниже оцениваются шансы «Тоттенхэма» (2.60). Ставку на попадание «МЮ» в топ-4 можно сделать с коэффициентом 150.0, это менее 1% вероятности.

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