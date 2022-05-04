Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» выбить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

4 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск.

Почему ответный матч «Реала» и «Ман Сити» войдёт в историю футбола?

В первой игре «Манчестер Сити» оказался сильнее — 4:3. Ответная встреча пройдёт в Испании.

Эксперты склоняются к победе подопечных Хосепа Гвардиолы: поставить на «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.16. Успех мадридского «Реала» идёт за 3.35. Ставки на ничью принимаются за 4.10.



Аналитики убеждены, что матч «Реал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52.

Если игроки мадридского «Реала» смогут отличиться, сыграет коэффициент 1.26. Гол «Манчестер Сити» в основное время идёт с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Выход «Реала» в финал Лиги чемпионов оценён в 4.50 (около 22% вероятности), на проход «Ман Сити» дают 1.25.

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