Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» выбить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

4 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск.
Почему ответный матч «Реала» и «Ман Сити» войдёт в историю футбола?
В первой игре «Манчестер Сити» оказался сильнее — 4:3. Ответная встреча пройдёт в Испании.
Эксперты склоняются к победе подопечных Хосепа Гвардиолы: поставить на «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.16. Успех мадридского «Реала» идёт за 3.35. Ставки на ничью принимаются за 4.10.
Аналитики убеждены, что матч «Реал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52.
Если игроки мадридского «Реала» смогут отличиться, сыграет коэффициент 1.26. Гол «Манчестер Сити» в основное время идёт с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.
Выход «Реала» в финал Лиги чемпионов оценён в 4.50 (около 22% вероятности), на проход «Ман Сити» дают 1.25.
Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 9.00 на матч «Реал» — «Манчестер Сити».
Где покажут ответный матч «Реал» — «Ман Сити».
Кто круче по титулам: «Реал» или «Барселона». Подробный разбор.
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