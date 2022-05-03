Эксперты назвали шансы Кокорина забить за «Фиорентину» в сезоне-2021/2022

Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину». Итальянский клуб собирается расторгнуть контракт с российским форвардом.
Губерниев назвал Кокорина памятником глупости и безволию.
Окончательное решение примут после первых сборов «Фиорентины». А пока эксперты оценили шансы Кокорина забить за команду в этом сезоне.
Поставить на то, что россиянин сможет забить в этом сезоне в официальном матче, можно с коэффициентом 11.00. Это примерно 8% вероятности. Обратный исход идёт за 1.01 (92%).
Контракт 31-летнего нападающего рассчитан до 2024 года. За два сезона в «Фиорентине» Кокорин провёл 10 матчей в Серии А. В них он не отметился результативными действиями и даже ни разу не вышел в стартовом составе. Нападающий перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака».
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