«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.72.



«После феерии, которая была устроена в Манчестере между «Манчестер Сити» и «Реалом», даже сложно предположить, что же может случиться в ответной игре. «Манчестер Сити» удачно сыграл свой матч в АПЛ. «Реал» стал чемпионом в 35-й раз. Карло Анчелотти стал первым тренером, который выигрывал все топ-5 европейских чемпионатов.

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От ответного матча можно ждать чего угодно. Может быть и голевая перестрелка. Может быть, «Манчестер Сити» сыграет в давление, будет владеть мячом, а «Реал», играя плохо, может и реализовать свои моменты. Тут может быть всё что угодно.



Матч может быть и низовым, так как победа «Реала» со счётом 1:0 вполне позволяет команде перейти в дополнительное время, а там, как в матче с «Челси», своё слово может сказать Бензема. Дважды магия «Сантьяго Бернабеу» помогла «Реалу» и с Парижем, и с «Челси». Не уверен, что поможет и на этот раз. «Сити» был мощнее «Реала», куда качественнее играл в футбол. Плюс в состав «Сити» вернутся Канселу, Уокер.



Если Пепе не будет ничего сверхъестественного придумывать, а он отлично знает, что против Анчелотти ничего придумывать нельзя, то «Сити» по итогу должен пройти дальше. Тут стоит присмотреться к «обе забьют», но ставка стоит не очень много, а вот если добавить гол, то можно за 1.72 взять ТБ (2.5) и «обе забьют».



Я бы пошёл ещё и таким путем. Учитывая, что это Лига чемпионов Карима Бензема, он забивает в каждом матче, он главный претендент на «Золотой мяч». Он должен его получить, а в этом матче он вполне тоже может забить. Почему бы не взять гол главного голеадора? Нечастый случай, когда на лучшего бомбардира дают вот такой высокий коэффициент — 2.07», — сказал Генич.



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