Онс Жабер — Симона Халеп: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Мадриде

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира в Мадриде Онс Жабер — Симона Халеп.
Ставка: победа Халеп за 1.52.
«Не знаю, как для вас, а у меня в этом матче один фаворит. Скажу более, фаворит не только в этом матче, но и во всём турнире. Сразу скажу: то, что я симпатизирую Халеп как теннисистке, в целом никак не сказывается на моих прогнозах по ходу турнира в Мадриде в частности. По матчу с Онс Жабер хочу предложить вам два варианта: ставку на исход и так полюбившиеся прогнозы на брейк-пойнты.
Чесноков: Рублёв плохо начал турнир в Мадриде.
Сначала основной рынок. По традиции сравнил девушек по статистическим элементам и пришёл к выводу, что Симона значительно мощнее выглядит в Мадриде, чем африканка. Скажу более: показатели Халеп лучше всех четвертьфиналистов! Да, Радукану до вчерашней игры выглядела также очень убедительно с точки зрения статистики, но замечу, что с каждым матчем статистические показатели теннисисток становятся более явными и убедительными. На данный момент Симона Халеп набирает 451% по моим расчетам, что, повторюсь, очень много по отношению к другим четвертьфиналистам. Так, например, ближайшей к Халеп идет Тайхман с 422%, у Александровой — 414%, а вот у Жабер — 363%. Как говорится, почувствуйте разницу.
Поэтому ставка на победу румынки Халеп — это очень крепкий выбор, который и сделаем!
Также хочу предложить вам сыграть ставку из росписи. Мне очень нравятся ставки на брейк-пойнты, стараюсь влюбить в них и вас. Симона Халеп крайне чисто играет вторые сеты на брейк-пойнтах в Мадриде. Причём по этому показателю она проигрывает только Калининой, но это уже тема отдельного прогноза (1.66 Халеп против 1.33 Калининой). У Жабер среднее количество брейк-пойнтов во втором сете — 3. В росписи на второй сет букмекеры предлагают нам сыграть довольно вкусный коэффициент при таком предварительном раскладе. Забираем», — сказал Родин.
Александрова — Анисимова: когда начало, где покажут.
Джокович установил уникальный рекорд для мужского тенниса.
«Суждение наших украинских друзей является решающим». Глава МОК — об отстранении России.
Тарпищев — о Рублёве: с такой игрой взять титул будет очень тяжело.
- 4 мая 2022
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 3 мая 2022
-
20:35
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 2 мая 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 1 мая 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
14:30