«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Краснодар» – «Локомотив».



Ставка: победа «Краснодара» за 2.55.



«Краснодар» после победы над «Ростовом» обошёл «Локомотив» и оказался на пятой строчке. А «Локо» теперь шестой после поражения от «Зенита».

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив».

«Локомотив» провёл слабый матч с чемпионом, даже не пытался отобрать очки, а рассчитывал исключительно на достойное поражение. То есть с поражением заранее смирились. На мой взгляд, серьёзные команды так себя вести не должны.



«Краснодар» по мастерству уступает «Локомотиву». Зато по качеству игры «быки» гораздо лучше. Команда играет уверенно, все футболисты стараются себя проявить.



В «Локомотиве» же набор футболистов хороший, но командной игры нет никакой. К тому же непонятно, кто команду тренирует, кто останется, что будет с руководством. В общем, полный туман неизвестности. Всё это не способствует успехам и не позволит закончить чемпионат высоко.



При этом благодаря классу своих футболистов «Локомотив» стабильно голы забивает. Команда в любом случае на гол наиграет, но в итоге победит «Краснодар».



Исходя из этого, я сделаю два прогноза. Во-первых, поставлю на П1. Во-вторых, сыграю на ТБ 2.5», — сказал Мор.



Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» с коэффициентом 8.60.



Где покажут матч «Краснодар» — «Локомотив»?



Широков считает, что доминирование «Зенита» в РПЛ может прервать только «Сочи».



Месси уйдёт из «ПСЖ» в случае прихода Роналду.



Массимо Каррера призвал «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита».