«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на полуфинальный матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.16.



«Думаю, что здесь может получиться такая же перестрелка, как и в Манчестере.

Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Ман Сити».

Также я бы обратил внимание на то, что «Реал» выиграл чемпионат и гулял по полной программе. Это может серьёзно сказаться на итоговом результате. И скажется.



«Сити» последние матчи у «Реала» выигрывает постоянно: три игры и три победы. К тому же «Сити» очень хорош, забивает много: 16 раз в последних четырёх матчах – это топовый результат.



Мы помним, что случилось, когда «Реал» играл с «Челси» на этом же стадионе. Это будет чудо, если мадридцы выйдут в финал.



Думаю, что надо стоять на земле, а не верить в чудеса. Пеп хорош. Если и чудит, то чудит в главном матче, в финале. А здесь всё будет приземленно и понятно.



Я бы сыграл в лобовую, победа «Манчестер Сити» в этой игре», — сказал Казанский.



Почему ответный матч «Реала» и «Ман Сити» войдёт в историю футбола?



Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 9.00 на матч «Реал» — «Манчестер Сити».



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