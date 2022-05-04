«Краснодар» — «Локомотив»: ставка Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Локомотив» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.75.
«Перенесённый матч состоится 4 мая в Краснодаре: «Локомотив» сыграет с командой Александра Сторожука. По большому счёту серьёзных задач у команд нет, особенно после отстранения российских клубов от еврокубков. Но есть желание занять место повыше. Команды сейчас соседствуют в таблице: «Локомотив» — шестой, «Краснодар» — пятый.
Карраскаль рассказал, что до ЦСКА им интересовались ещё три клуба из России.
И у тех, и у других серьёзные проблемы в обороне. Плюс «Краснодар» пока не может наиграть правильный состав. Пробуются разные варианты. Вернулся Сперцян, это большое подспорье. Черников, Кривцов есть, впереди Ионов и Ильин.
Команда неплохо бежит, комбинирует, но в обороне проблемы. Если бы «Ростов» хотя бы треть моментов реализовал, «Краснодар» бы не выиграл. У «Локомотива» тоже есть проблемы, команда много и часто пропускает.
Думаю, в этой встрече команды постараются сыграть ярко, в атаку, как они умеют. Мой прогноз — обе забьют за 1.75», — сказал Генич.
Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив».
Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» с коэффициентом 8.60.
Где покажут матч «Краснодар» — «Локомотив»?
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