«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов 4 мая

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.60.



«Говорим о втором ответном полуфинале Лиги чемпионов. «Реал» примет «Манчестер Сити». Мне кажется, что счёт первого матча был не по делу. «Манчестер Сити» всё же играл на порядок сильнее и выше. Если бы команда Гвардиолы отнеслась серьёзно к первому матчу, то все вопросы могла бы решить в первой игре.

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Сейчас же «Манчестер Сити» всё равно находится в удобном положении. «Реал» вынужден раскрываться, атаковать, как минимум во втором тайме, когда мадридцам уже нечего будет терять. Это как раз тот футбол, то положение вещей, когда «Манчестер Сити» сможет проявить свои лучшие качества. Быстрые переходы из защиты в атаку, быстрые контрвыпады.



Мне кажется, что и в ответной игре «Манчестер Сити» будет сильнее и доведёт дело до победы. Мои здесь варианты связаны исключительно с гостями. Моя осторожная ставка — Х2 и ТБ (1.5). Шансы у такой ставки очень хорошие на то, чтобы сыграть.



Думаю, что у «Манчестер Сити» будет немало возможностей, чтобы отличиться, поэтому с более вкусным коэффициентом, что-то около 2,40—2,50, — на то, что гости забьют больше двух мячей. Также стоит взять просто победу «Манчестер Сити», — сказал Петросьян.



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