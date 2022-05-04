«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Локомотив» Москва в 19-м туре РПЛ сезона-2021/2022.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.11.



«Краснодар» в последнем туре наконец-то одержал победу. Но я бы не сказал, что «Ростов» смотрелся хуже и заслуживал поражения. Моментов больше возникало у ворот краснодарцев, но где-то повезло. «Локомотив» проиграл «Зениту», что было ожидаемо.

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Команды рядом в таблице, в какой-то мере борются. Но все понимают, сейчас что пятое место, что шестое. Ничего это не даст. В еврокубках в следующем сезоне играть не придётся, к сожалению. Поэтому мотивация уже не та.



Не думаю, что очень интенсивный и яркий футбол нас ждёт. Всё-таки играли в выходные, здесь мид-уик. Составы не позволяют делать много перестановок без потери качества. Поэтому много голов не жду. Что касается результата, то всё-таки «Локомотив» выглядит в целом покрепче, посильнее. Выбор игроков более интересный. По крайней мере, есть неплохие легионеры. Так что поставлю на то, что «Локомотив» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.

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Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» с коэффициентом 8.60.



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