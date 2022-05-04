«Краснодар» — «Локомотив»: смотреть матч РПЛ 4 мая, прямой эфир, прогнозы и ставки

4 мая состоится перенесённый матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск.



Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» с коэффициентом 8.60.



Эксперты не видят явного фаворита в этой игре. Поставить на победу краснодарцев предлагается с коэффициентом 2.85. Успех москвичей оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.56.



Аналитики думают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.



Если футболисты «Краснодара» смогут отличиться, сыграет коэффициент 1.34. Гол в исполнении «Локомотива» идёт с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив».

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