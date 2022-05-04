«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» – «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.08.
«Самый интересный матч, который только можно представить. «Реал» сейчас в полном порядке, и «Сити» тоже. При этом «Манчестер» идёт на первом месте в чемпионате Англии, ведёт упорную борьбу с «Ливерпулем».
Арсен Венгер сделал прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити».
А «Реал» на выходных досрочно стал чемпионом Испании. На мой взгляд, как раз именно это может помешать мадридцам сыграть хорошо против «Манчестер Сити».
Все эти эмоции, празднования – это хорошо. Но следующая игра после таких масштабных празднеств проходит не очень. Потому что футболистам нужно время, чтобы прийти в себя после праздника. А этого времени у «Реала» нет.
Между тем «Манчестер Сити» собран, почти все в составе, больших потерь нет, нагрузка дозированная. Думаю, что к этому матчу подойдут с максимальным уважением и максимально собранно.
Учитывая то превосходство «Сити», которое мы видели в первом матче, мне этот клуб видится фаворитом. Разница в счёте не была крупной только по той причине, что в полном порядке Карим Бензема», — сказал Мор.
Почему ответный матч «Реала» и «Ман Сити» войдёт в историю футбола?
Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 9.00 на матч «Реал» — «Манчестер Сити».
Где покажут ответный матч «Реал» — «Ман Сити».
Кто круче по титулам: «Реал» или «Барселона». Подробный разбор.
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