«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» – «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.08.



«Самый интересный матч, который только можно представить. «Реал» сейчас в полном порядке, и «Сити» тоже. При этом «Манчестер» идёт на первом месте в чемпионате Англии, ведёт упорную борьбу с «Ливерпулем».

Арсен Венгер сделал прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити».

А «Реал» на выходных досрочно стал чемпионом Испании. На мой взгляд, как раз именно это может помешать мадридцам сыграть хорошо против «Манчестер Сити».



Все эти эмоции, празднования – это хорошо. Но следующая игра после таких масштабных празднеств проходит не очень. Потому что футболистам нужно время, чтобы прийти в себя после праздника. А этого времени у «Реала» нет.



Между тем «Манчестер Сити» собран, почти все в составе, больших потерь нет, нагрузка дозированная. Думаю, что к этому матчу подойдут с максимальным уважением и максимально собранно.



Учитывая то превосходство «Сити», которое мы видели в первом матче, мне этот клуб видится фаворитом. Разница в счёте не была крупной только по той причине, что в полном порядке Карим Бензема», — сказал Мор.



Почему ответный матч «Реала» и «Ман Сити» войдёт в историю футбола?



Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 9.00 на матч «Реал» — «Манчестер Сити».



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