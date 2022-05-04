«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Наливайко на полуфинал Лиги чемпионов

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Реала» по владению мячом с форой (+9) за 1.83.



«Игра на «Сантьяго Бернабеу» — и здесь нужно мадридскому «Реалу» отыгрываться. Команда на подъёме, так как уже оформила чемпионство и проехалась по Мадриду. В сети уже есть огромное количество фотографий.

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«Сити» не может себе позволить расслабляться во внутреннем первенстве. Гости попытаются мячом завладеть. Опять же вспоминаем, как «Манчестер Сити» сыграл в Мадриде против «Атлетико». Команда невольно села глубоко в оборону. Гвардиола сказал, что это не его указания.

Игроки сами почувствовали, что нужно так играть. Это «Бернабеу», и здесь опять, возможно, что-то подобное произойдёт. Снова делаем ставку на владение мячом. Играем фору (+9) на процент владения мячом «Реала».

Даже если хозяева будут проигрывать, то они пойдут вперёд, пытаясь отыграться, и будут много владеть мячом для этого», — сказал Наливайко.



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