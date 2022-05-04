«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Тимура Журавеля на встречу Лиги чемпионов

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.13.
«Я, как и перед первой игрой, настроен на одну мысль — «Манчестер Сити» лучше «Реала». «Манчестер Сити» лучше играет в футбол. Это более слаженная, организованная и мастеровитая команда.
Арсен Венгер сделал прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити».
Что касается «Реала» и его харизмы, то здесь какие-то ухабы. То высокие пики, то провалы, если говорить о качестве игры, к примеру, в матче с «Челси» в Мадриде и с «ПСЖ» в Париже.
Мне кажется, что всё это нас настраивает на то, что «Сити» пройдёт дальше. Я в этом практически не сомневаюсь. Они и дома могли выиграть не со счётом 4:3, а куда более комфортно. Но магию «Реала» никуда не спрячешь, не затопчешь, поэтому она всегда может проявиться. Как раз три гола на «Этихаде» — это проявление той самой магии. Кадровые проблемы, которые были в «Сити», дали о себе знать, особенно это касается правого фланга защиты.
В Мадриде «Сити» будет действовать собраннее. Наверное, сыграет в футбол, который будет результативным. «Челси» там забивал, и «Сити» забьёт. Наверняка забьёт не меньше 1-2 мячей. Думаю, что «Сити» просто выиграет этот матч. На этом магию «Реала» в этой Лиге чемпионов мы всё же свернём.
Возможно, матч снова будет результативным. Наверное, могло смущать то, что в Мадриде «Сити» уже играл и во втором тайме матча с «Сити» едва унёс ноги. Но специфика соперника всё же другая. В этом открытом матче, который так или иначе случится, всё же «Сити» окажется лучше. Ставьте на победу «Сити», — сказал Журавель.
Почему ответный матч «Реала» и «Ман Сити» войдёт в историю футбола?
Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 9.00 на матч «Реал» — «Манчестер Сити».
Где покажут ответный матч «Реал» — «Ман Сити».
Кто круче по титулам: «Реал» или «Барселона». Подробный разбор.
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