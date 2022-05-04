Бой Оливейра — Гэтжи: ставки и коэффициенты на бой UFC 274 8 мая

В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 274, в одном из главных боёв которого действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра будет защищать свой титул в поединке с Джастином Гэтжи.

Прогноз на бой Чендлер — Фергюсон с коэффициентом 10.0.

Начало боя — не раньше 7:30 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на «Матч ТВ».



Букмекеры считают, что и во втором поединке Гэтжи не сможет стать чемпионом. Поставить на победу Оливейры можно с коэффициентом 1.58, шансы Джастина оценивают коэффициентом 2.45. Сделать ставку на ничейный исход боя можно с коэффициентом 62.00.



По мнению аналитиков, бой точно не будет полным. Сделать ставку на досрочное завершение поединка можно с коэффициентом 1.22. Обратный исход оценили коэффициентом 4.00. Поставить на то, что бой завершится на первой же минуте, можно за 12.00.

Президент UFC оценил вероятность боя Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну.

Соннен рассказал, кто может стать следующим соперником Макгрегора.



Прогноз на бой Оливейра — Гэтжи с коэффициентом 3.30.



Бывшая чемпионка UFC рассказала, чем чеченцы похожи на поляков.