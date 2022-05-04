Майкл Чендлер — Тони Фергюсон: ставки и коэффициенты на бой UFC 274 8 мая

В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 274, в одном из главных боёв которого бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон сразится с трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе Майклом Чендлером.

Прогноз на бой Чендлер — Фергюсон с коэффициентом 10.0.

Начало боя — не раньше 6:15 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на «Матч ТВ».



Букмекеры считают фаворитом боя Майкла Чендлера. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.26. Шансы Фергюсона оценили коэффициентом 4.05. Сделать ставку на ничейный исход боя можно с коэффициентом 62.00.



По мнению аналитиков, бой продлится больше 2,5 раунда. Сделать ставку на такой исход можно с коэффициентом 1.83. Поставить на то, что поединок завершится раньше середины 3-го раунда, предлагают за 1.92.

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