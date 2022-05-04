Дмитрий Бивол — Сауль Альварес: дата боя, ставки и коэффициенты, кто фаворит

В ночь с 7 на 8 мая в Лас-Вегасе (США) действующий чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и WBO в различных весовых категориях Сауль Альварес сразится с чемпионом по версии WBA в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом. Начало боя – не ранее 7:00 мск.
Прогноз на бой Чендлер — Фергюсон с коэффициентом 10.0.
Букмекеры считают явным фаворитом боя Сауля Альвареса. Поставить на победу мексиканца можно с коэффициентом 1.22. Шансы Бивола эксперты оценили коэффициентом 4.70. Ничья по итогам боя оценивается котировкой 21.00.
Поставить на полный бой можно с коэффициентом 1.45, а на досрочное завершение поединка принимают ставки за 2.65.
Бивол — непобеждённый боксёр, у него 19 побед в 19 боях. На счету Сауля Альвареса 57 побед в 60 боях. Ещё один бой он проиграл, а два завершились вничью.
Бивол и Альварес провели дуэль взглядов.
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Прогноз на бой Оливейра — Гэтжи с коэффициентом 3.30.
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