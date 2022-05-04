Букмекеры оценили вероятность серии пенальти в матче «Реал» — «Манчестер Сити»

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры — в 22:00 мск.

Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Реал» — «Сити» с коэффициентом 9.00.

В первом матче подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли со счётом 4:3. Если «Реал» победит с разницей в один мяч, будет назначено дополнительное время.

Вероятность серии пенальти оценена в 10.50. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 10,5 тыс. рублей.

Если «Манчестер Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов по итогам основного времени, сыграет коэффициент 1.38. Попадание «Реала» в финал после основного времени оценено в 6.20.

Победа «Ман Сити» по итогам дополнительного времени доступна за 15.0, победа «Реала» после двух 15-минутных таймов — за 19.0.

Если «Сити» окажется сильнее только после серии пенальти, зайдёт коэфффициент 21.0. На проход «Реала» по итогам серии 11-метровых также дают 21.0.

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