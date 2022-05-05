«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: эксперты оценили шансы в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы

5 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Вест Хэм». Начало игры — в 22:00 мск.

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В первой встрече немецкий клуб оказался сильнее — 2:1.

Эксперты не видят однозначного фаворита. Заключить пари на победу «Айнтрахта» можно с коэффициентом 2.64. Успех «Вест Хэма» доступен за 2.87. Ставки на ничью принимаются за 3.64.



Аналитики не уверены, что матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

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