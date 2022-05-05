«Рома» — «Лестер», полуфинал Лиги конференций: смотреть онлайн, трансляция, прямой эфир

Сегодня, 5 мая, в Италии состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций «Рома» — «Лестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск.

Прогноз на матч «Рома» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.

Онлайн-трансляцию можно будет найти на сайте matchtv.ru.

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех англичан оценён аналитиками в 3.65. Ставки на ничью принимаются за 3.54.



Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Лестер Сити» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

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