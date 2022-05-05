«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: прогноз Алексея Андронова на ответный матч полуфинала Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм» в 1/2 финала Лиги Европы.

Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль». У нас есть пять аргументов.

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Немцы уже не раз по ходу нынешнего розыгрыша доказали, что они готовы к большому достижению, к выходу в финал. Они очень серьёзно относятся к этому турниру, болельщики безумным образом команду поддерживают.



У «Вест Хэма» нет других вариантов, кроме как идти вперёд после домашнего поражения. Подбор игроков у команды Мойеса неплохой, но большая часть игроков атаки в этом сезоне проявляет себя очень сумбурно. Большой вопрос – найдёт ли «Вест Хэм» те сочетания, ту игру, которая необходима для такого матча, но надо идти вперёд.



Я бы ставил на забитые голы в этом матче, так как «Айнтрахт» отсиживаться в обороне тоже не будет. Обе забьют с коэффициентом 1.73. Уверенность в ставке – 8 из 10».

Где покажут матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм».

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Прогноз на матч «Рома» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.



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