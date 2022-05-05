«Айнтрахт» — «Вест Хэм Юнайтед»: ставка Дениса Наливайко на матч Лиги Европы

Денис Наливайко — спортивный комментатор и специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Вест Хэм».

Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль». У нас есть пять аргументов.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Первый матч «Айнтрахт» выиграл 2:1. Если бы Боуэн тогда на «Олимпийском стадионе» забил бы ударом через себя, то счёт стал бы 2:2. Я это к тому, что «Вест Хэм» играл довольно неплохо и игра была яркой. Примерно такого же жду и во втором поединке, который пройдёт во Франкфурте.



Думаю, что «Вест Хэм» пойдёт вперёд большими силами. Мне кажется, что как минимум один гол команде удастся забить. «Айнтрахт» тоже пойдёт вперёд, так как вряд ли команде будет хотеться играть дополнительное время.

Самой логичной ставкой будет «обе забьют». «Вест Хэму» нужно забивать, а «Айнтрахт» в Лиге Европы забивает много и забивает всем. Вот и возьму голы в обе стороны».

Где покажут матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм».

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