«Рома» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги конференций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций «Рома» – «Лестер».

Прогноз на матч «Рома» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.

Ставка: «Лестер» выйдет в финал за 2.34.

«Лестер» наиграл на победу в первом матче – «лисы» выглядели лучше во всех компонентах, вот только удача была на стороне римлян. Англичане переиграли их 13-4 по ударам, 11-1 по угловым, да и моментов создали достаточно для убедительной победы. Но ничья оставляет вопрос о победителе противостояния в воздухе.



У «Ромы» — ни одной победы в последних четырёх матчах и регулярные проблемы в игре без мяча. Что с «Интером», что с «Лестером», что в игре с «Болоньей» в воскресенье команда Моуринью слишком многое позволяла у своих ворот.



Думаю, что «Лестер», у которого часть ключевых игроков получила передышку, будет во всеоружии и на этот раз сыграет не только качественно, но и эффективно».

Где покажут матч «Рома» — «Лестер».



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