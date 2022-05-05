«Рома» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги конференций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций «Рома» – «Лестер».
Прогноз на матч «Рома» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.
Ставка: «Лестер» выйдет в финал за 2.34.
«Лестер» наиграл на победу в первом матче – «лисы» выглядели лучше во всех компонентах, вот только удача была на стороне римлян. Англичане переиграли их 13-4 по ударам, 11-1 по угловым, да и моментов создали достаточно для убедительной победы. Но ничья оставляет вопрос о победителе противостояния в воздухе.
У «Ромы» — ни одной победы в последних четырёх матчах и регулярные проблемы в игре без мяча. Что с «Интером», что с «Лестером», что в игре с «Болоньей» в воскресенье команда Моуринью слишком многое позволяла у своих ворот.
Думаю, что «Лестер», у которого часть ключевых игроков получила передышку, будет во всеоружии и на этот раз сыграет не только качественно, но и эффективно».
Где покажут матч «Рома» — «Лестер».
«В Лиге чемпионов можно проиграть, но не 7-й команде Ла Лиги». Лам раскритиковал «Баварию».
Каррера заявил, что хотел бы попробовать обойти «Зенит» в чемпионате России.
Петржела назвал позицию, которую «Зениту» нужно укрепить в первую очередь.
- 5 мая 2022
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
07:30
-
00:46
- 4 мая 2022
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:26
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00