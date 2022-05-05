«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: ставки Артура Петросьяна на ответную игру Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» – «Вест Хэм».

Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль». У нас есть пять аргументов.

Ставка 1: обе забьют за 1.70.

Ставка 2: тотал второго тайма больше 1.5 мяча за 2.06.

«Вест Хэм», такое ощущение, подустал. Даже близкая к идеалу организация игры стала всё чаще давать сбои. Три поражения подряд у «молотобойцев» и пять пропущенных мячей. В Айнтрахте им придётся играть в несвойственный себе футбол, первым номером и на победу.



Рано или поздно это должно привести к тому, что игра раскроется. «Айнтрахт» будет свежим (в матче чемпионата играл дубль), и раз за разом немцы будут выбегать в контратаки. Это делать они умеют, в чём мы уже не раз убеждались.



Так что, судя по всему, как и неделю назад, матч должен получиться с немаленьким количеством голевых моментов. Предположу, что обе команды отличатся, а во втором тайме будет забито минимум два мяча».

Какой канал покажет матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм».

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Прогноз на матч «Рома» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.



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