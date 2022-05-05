«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: ставки Артура Петросьяна на ответную игру Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» – «Вест Хэм».
Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль». У нас есть пять аргументов.
Ставка 1: обе забьют за 1.70.
Ставка 2: тотал второго тайма больше 1.5 мяча за 2.06.
«Вест Хэм», такое ощущение, подустал. Даже близкая к идеалу организация игры стала всё чаще давать сбои. Три поражения подряд у «молотобойцев» и пять пропущенных мячей. В Айнтрахте им придётся играть в несвойственный себе футбол, первым номером и на победу.
Рано или поздно это должно привести к тому, что игра раскроется. «Айнтрахт» будет свежим (в матче чемпионата играл дубль), и раз за разом немцы будут выбегать в контратаки. Это делать они умеют, в чём мы уже не раз убеждались.
Так что, судя по всему, как и неделю назад, матч должен получиться с немаленьким количеством голевых моментов. Предположу, что обе команды отличатся, а во втором тайме будет забито минимум два мяча».
Какой канал покажет матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм».
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Прогноз на матч «Рома» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.
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«Лигу чемпионов можно проиграть, но не седьмой команде Ла Лиги». Лам раскритиковал «Баварию».
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